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Published Сегодня, 12:55

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Жителя в Ростовской области осудили за поджог военкомата в мае 2022 года

14 февраля 2023, 12:55
Фото: © Andrew Dunn/CC BY SA 2.0/wikimedia.org
Жителя в Ростовской области осудили за поджог военкомата в мае 2022 года
В Ростовской области огласили приговор местному жителю, который совершил поджог военкомата, сообщили в УФСБ по региону.

В мае 2022 года 19-летний парень искал себе работу в Интернете и начал общаться с неизвестным. Он предложил ему за деньги поджечь здание и тот согласился.

В результате в ночное время фигурант вместе с подельником выполнил поручение, рассчитывая получить за это три тысячи рублей. Но в течение двух дней его задержали.

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Тогда возбудили уголовное дело, теперь Гуковский городской суд приговорил обвиняемого к четырем годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима. 

Известно, что ранее 19-летний житель Гуково уже был судим. 

Ранее в Ростове осудили супругов из-за поджога полицейского автомобиля с символикой СВО.

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