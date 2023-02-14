Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В мае 2022 года 19-летний парень искал себе работу в Интернете и начал общаться с неизвестным. Он предложил ему за деньги поджечь здание и тот согласился.
В результате в ночное время фигурант вместе с подельником выполнил поручение, рассчитывая получить за это три тысячи рублей. Но в течение двух дней его задержали.
Тогда возбудили уголовное дело, теперь Гуковский городской суд приговорил обвиняемого к четырем годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
Известно, что ранее 19-летний житель Гуково уже был судим.
Ранее в Ростове осудили супругов из-за поджога полицейского автомобиля с символикой СВО.