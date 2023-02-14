«Дело в том, что у птиц быстрый метаболизм. Им надо постоянно питаться. И в этом плане снегопад создает проблемы. Выпал снег, доступность еды уменьшилась. Птицы не могут найти еду, и из-за этого погибают», — отмечает Алексей Тихонов.