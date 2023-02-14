Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:52
Собеседник рассказывает, что дикие птицы в Ростовской области неплохо переживают холода. Ведь покров даже у теплолюбивых птиц — хороший теплоизолятор.
Основной причиной гибели птиц в снегопады, по словам эксперта, является отсутствие пищи.
«Дело в том, что у птиц быстрый метаболизм. Им надо постоянно питаться. И в этом плане снегопад создает проблемы. Выпал снег, доступность еды уменьшилась. Птицы не могут найти еду, и из-за этого погибают», — отмечает Алексей Тихонов.
В качестве примера, зоолог приводит гибель грачей в прошлом году в Новочеркасске. По его словам, это произошло из-за того, что снег лишил птиц источника пропитания.
«Хорошим подспорьем для птиц являются кормушки. Только надо следить за тем, чтобы их не занесло снегом. Иначе птицы не поймут, что там есть еда», — советует зоолог.
Эксперт добавляет, что диким животным в Ростовской области проще выживать в снегопад.
«Они изначально адаптированы к снегопадам. Каждые виды — по-разному. Одни впадают в спячку — суслики, сурки-байбаки, ежики. А те, кто ведет активный образ жизни, например, мыши, закапываются и пережидают снежный период под землей и под снегом», — делится фактами собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за непогоды выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля.