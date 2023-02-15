rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Бастрыкин заинтересовался скандальной ситуацией с имением атамана Платова на Дону

15 февраля 2023, 07:17
Фото: Rost.galis/cc by sa/wikimedia
Бастрыкин заинтересовался скандальной ситуацией с имением атамана Платова на Дону
Жительница Ростовской области пожаловалась председателю СКР Александру Бастрыкину на состояние имения атамана Платова, сообщает Инфоцентр СК.

Заявительница попросила отреагировать на ситуацию вокруг имения Донского атамана Платова. Оно является объектом культурного наследия. 

Жительница региона заявила, что здание не обслуживают и не используют по назначению несколько лет. Обращения в различные инстанции не помогли. 

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить массовое отравление детей в донской школе
Узнать подробнее

В региональном УСКР по данному обращению запустили проверку. Бастрыкин поручил руководителю Аслану Хуаде предоставить подробный доклад о ходе проверочных мероприятий.

Ранее в Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова на Буденновском.

Читайте также:
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить массовое отравление детей в донской школеБастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в РостовеГлава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели участкового в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Платов
Подпишитесь
Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
Вчера, 18:25
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
Сегодня, 06:25
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Сегодня, 05:36
Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации
Сегодня, 05:12
В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года
Сегодня, 04:41
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Сегодня, 06:27