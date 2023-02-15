Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Заявительница попросила отреагировать на ситуацию вокруг имения Донского атамана Платова. Оно является объектом культурного наследия.
Жительница региона заявила, что здание не обслуживают и не используют по назначению несколько лет. Обращения в различные инстанции не помогли.
В региональном УСКР по данному обращению запустили проверку. Бастрыкин поручил руководителю Аслану Хуаде предоставить подробный доклад о ходе проверочных мероприятий.
Ранее в Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова на Буденновском.