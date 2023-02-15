Без Овечкина “Вашингтон Кэпиталз” проиграл клубу “Каролина Харрикейнз”

В феврале портал The Athletic подсчитал, что Овечкин к концу своей карьеры забьёт 927 голов. Сейчас он является автором 812 голов. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).