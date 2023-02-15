rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Без Овечкина “Вашингтон Кэпиталз” проиграл клубу “Каролина Харрикейнз”

Сегодня, 09:32
“Каролина”играла с “Вашингтоном” на домашней арене последнего, при этом “Каролина” выиграла 3:2. Александр Овечкин пропустил игру по семейным обстоятельствам.

Как сообщает газета “Известия”, российский хоккеист улетел в Москву из-за проблем, связанных со здоровьем отца.

“Каролина” после этой игры заняла первое место в Восточном дивизионе, набрав 78 баллов.

В феврале портал The Athletic подсчитал, что Овечкин к концу своей карьеры забьёт 927 голов. Сейчас он является автором 812 голов. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Подпишитесь
Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
Вчера, 18:25
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
Сегодня, 06:25
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Сегодня, 05:36
Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации
Сегодня, 05:12
В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года
Сегодня, 04:41
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Сегодня, 06:27