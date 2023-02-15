Без Овечкина “Вашингтон Кэпиталз” проиграл клубу “Каролина Харрикейнз”

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как сообщает газета “Известия”, российский хоккеист улетел в Москву из-за проблем, связанных со здоровьем отца.
“Каролина” после этой игры заняла первое место в Восточном дивизионе, набрав 78 баллов.
В феврале портал The Athletic подсчитал, что Овечкин к концу своей карьеры забьёт 927 голов. Сейчас он является автором 812 голов. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).