Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По информации Donday, погиб 43-летний житель Белой Калитвы, который состоял в ЧВК «Вагнер». Говорится, что похороны состоялись 13 февраля.
«Мужчина отбывал наказание в 13 лет в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя. Его похоронили с выставленным караулом и показанным о нем фильмом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Джафарова представили к награде. Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер».
До этого в Ростове юридическая гимназия установила памятную доску погибшему на СВО полковнику.