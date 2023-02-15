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Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации

15 февраля 2023, 05:12
Фото: 1mi
Военнослужащий из Ростовской области Руслан Джафаров погиб во время выполнения боевых задач в рамках спецоперации, пишут СМИ.

По информации Donday, погиб 43-летний житель Белой Калитвы, который состоял в ЧВК «Вагнер». Говорится, что похороны состоялись 13 февраля.

«Мужчина отбывал наказание в 13 лет в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя. Его похоронили с выставленным караулом и показанным о нем фильмом», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что Джафарова представили к награде. Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

Ранее стало известно, что заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер».

До этого в Ростове юридическая гимназия установила памятную доску погибшему на СВО полковнику.

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