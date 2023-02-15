Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Власти региона напомнили, что в течение суток в Ростовской области экстренные службы продолжат нести службу в усиленном режиме под влиянием непогоды.
«В случае наступления ЧС из-за непогоды на помощь людям готовы прийти несколько тысяч специалистов служб экстренного реагирования», — объявил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Представители экстренных служб уточнили, что в случае появления снежных заносов в Ростовской области автомобилистам, попавшим в снежную ловушку, готовы помочь 94 тягача и более сотни единиц другой техники повышенной проходимости с бригадами из более чем тысячи сотрудников служб экстренного реагирования. Также для водителей готовы развернуть пункты обогрева.
Отдельно отмечено, что безопасность населения на водоемах обеспечат более 400 спасателей с 80 плавсредствами и более чем 130 автомобилями.
Напомним, накануне жителей Ростовской области призвали отказаться от планов отправиться в дальнюю поездку во время снегопадов.