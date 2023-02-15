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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Больше тысячи спасателей дежурят на дорогах Ростовской области из-за снегопада

15 февраля 2023, 07:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области экстренные службы перешли на усиленный режим работы в непогоду
В Ростовской области более 400 спасателей будут обеспечивать безопасность населения во время действия штормового предупреждения из-за сильного ветра и снегопада 15 февраля.
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Погода

Власти региона напомнили, что в течение суток в Ростовской области экстренные службы продолжат нести службу в усиленном режиме под влиянием непогоды.

«В случае наступления ЧС из-за непогоды на помощь людям готовы прийти несколько тысяч специалистов служб экстренного реагирования», — объявил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В Ростовской области более 400 спецмашин борются с заносами и снегом
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Представители экстренных служб уточнили, что в случае появления снежных заносов в Ростовской области автомобилистам, попавшим в снежную ловушку, готовы помочь 94 тягача и более сотни единиц другой техники повышенной проходимости с бригадами из более чем тысячи сотрудников служб экстренного реагирования. Также для водителей готовы развернуть пункты обогрева.

Отдельно отмечено, что безопасность населения на водоемах обеспечат более 400 спасателей с 80 плавсредствами и более чем 130 автомобилями.

Напомним, накануне жителей Ростовской области призвали отказаться от планов отправиться в дальнюю поездку во время снегопадов.

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