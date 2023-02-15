Представители экстренных служб уточнили, что в случае появления снежных заносов в Ростовской области автомобилистам, попавшим в снежную ловушку, готовы помочь 94 тягача и более сотни единиц другой техники повышенной проходимости с бригадами из более чем тысячи сотрудников служб экстренного реагирования. Также для водителей готовы развернуть пункты обогрева.