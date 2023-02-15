Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Громкий скандал разгорелся в школе №18 Волгодонска Ростовской области. Педагог раздала детям шаблоны открыток для поздравления с 23 февраля участников спецоперации. На карточке гордо красовалась надпись «С Днем защитника Отечества, солдат!», рядом находилось разлинованное поле для текста.
Также на шаблоне изображался солдат. Именно он и смутил родителей учащихся. Проверив изображение в интернете, они установили, что это рядовой войск СС гитлеровской Германии Арно Функе. Фото с ним было сделано в 1944 году на границе Бельгии и Франции
В соцсетях сообщают, что руководство школы оперативно отреагировало и попросило прощения у родителей за инцидент. Директор объяснил, что педагог скачала изображение в интернете, не определив национальность военнослужащего, однако никакого злого умысла не преследовала.
Уточняется, что отправить открытки еще не успели, а значит, есть шанс исправить ситуацию.