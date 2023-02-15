Также на шаблоне изображался солдат. Именно он и смутил родителей учащихся. Проверив изображение в интернете, они установили, что это рядовой войск СС гитлеровской Германии Арно Функе. Фото с ним было сделано в 1944 году на границе Бельгии и Франции