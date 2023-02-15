rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Для поддержки бойцов в зоне СВО детям в Ростовской области дали открытки с эсэсовцем

15 февраля 2023, 12:28
Фото: Яндекс.Карты
Для поддержки бойцов в зоне СВО детям в Ростовской области дали открытки с эсэсовцем
В Ростовской области школьникам для поздравления бойцов в зоне СВО раздали открытки с изображением военнослужащего СС, сообщили в соцсетях.

Громкий скандал разгорелся в школе №18 Волгодонска Ростовской области. Педагог раздала детям шаблоны открыток для поздравления с 23 февраля участников спецоперации. На карточке гордо красовалась надпись «С Днем защитника Отечества, солдат!», рядом находилось разлинованное поле для текста.

Также на шаблоне изображался солдат. Именно он и смутил родителей учащихся. Проверив изображение в интернете, они установили, что это рядовой войск СС гитлеровской Германии Арно Функе. Фото с ним было сделано в 1944 году на границе Бельгии и Франции

Проверив изображение в интернете, они установили, что это рядовой войск СС гитлеровской Германии Арно Функе.
Фото: 1Rnd
Баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке»
Узнать подробнее

В соцсетях сообщают, что руководство школы оперативно отреагировало и попросило прощения у родителей за инцидент. Директор объяснил, что педагог скачала изображение в интернете, не определив национальность военнослужащего, однако никакого злого умысла не преследовала.

Уточняется, что отправить открытки еще не успели, а значит, есть шанс исправить ситуацию.

Ранее похожий скандал происходил в Новочеркасске. Тогда на городском торговом центре установили баннер с казаками, служившими в Вермахте. В Таганроге в 2020 году на здании культурного центра вешали плакат с солдатами и танками вермахта. Тогда вину положили на дизайнера «на удаленке».

Читайте также:
Баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке»Скандальным баннером с казаками вермахта в Новочеркасске заинтересовались федералыПроверка началась из-за фото Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова
#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
Вчера, 18:25
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
Сегодня, 06:25
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Сегодня, 05:36
Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации
Сегодня, 05:12
В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года
Сегодня, 04:41
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Сегодня, 06:27