Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В 2021 году фигуранты подготовили поддельные доверенность на распоряжение недвижимостью, предварительный договор купли-продажи квартиры в центре города и расписку. В ней говорилось о якобы передаче задатка за жилье.
С этими документами обвиняемые обратились в суд с заявлением о понуждении к заключению договора купли-продажи. После этого и возбудили уголовное дело.
Во время следствия фигуранты признали вину. Им назначили пять месяцев исправительных работ.
Это решение не вступило в законную силу.
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