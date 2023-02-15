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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Двух ростовчан осудили за попытку завладеть квартирой в центре города

15 февраля 2023, 09:20
Фото: Jan Prucha/CC BY SA/wikimedia.org
Двух ростовчан осудили за попытку завладеть квартирой в центре города
В Ростове-на-Дону осудили двух местных жителей, которые незаконно пытались завладеть квартирой, сообщили в УСКР по региону.

В 2021 году фигуранты подготовили поддельные доверенность на распоряжение недвижимостью, предварительный договор купли-продажи квартиры в центре города и расписку. В ней говорилось о якобы передаче задатка за жилье.

С этими документами обвиняемые обратились в суд с заявлением о понуждении к заключению договора купли-продажи. После этого и возбудили уголовное дело.

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Во время следствия фигуранты признали вину. Им назначили пять месяцев исправительных работ. 

Это решение не вступило в законную силу. 

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