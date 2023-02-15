«Там людям дают работать, не душат их. Вспомните пандемию. Когда еще можно было работать, к бизнесменам приходили множество проверяющих. А в той же Воронежской области — просто предупреждали. Все потому, что к людям там относились с пониманием», — делится мнением эксперт.