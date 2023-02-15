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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Эксперт Михайлов объяснил, почему в Ростовской области резко сокращается население

15 февраля 2023, 12:37
Фото: Pedro Ribeiro Simões/cc by sa/flickr.com
Эксперт рассказал, почему Ростовская область стала лидером по убыли населения
Естественная убыль населения зависит от целого ряда аспектов. Но главным является то, что многие жители Ростовской области не видят своего будущего на Дону, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Собеседник разъясняет, что в Ростовской области минимальный инвестиционный климат.

«Власти публично заявляют о появлении новых предприятий, о каких-то открытиях. А по факту, зарплаты предлагаются невысокие. А на бизнес, идет давление. В итоге люди уезжают в другие регионы», — отмечает Михайлов.

Политолог знает много примеров, когда предприимчивые молодые семьи решили переехать из Ростовской, например, в Воронежскую область.

«Там людям дают работать, не душат их. Вспомните пандемию. Когда еще можно было работать, к бизнесменам приходили множество проверяющих. А в той же Воронежской области — просто предупреждали. Все потому, что к людям там относились с пониманием», — делится мнением эксперт.

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Еще одной причиной лидирующего места Ростовской области в федеральном перечне регионов по убыли населения в 2022 году политолог называет накопленную за долгие годы усталость медицины.

«Мы видим, как закрыли родильные дома в дальних районах. К прошлому министру здравоохранения было много критики. А это все звенья одной цепи», — делится мнением собеседник.

Еще одной причиной лидирующего места Ростовской области в федеральном перечне регионов по убыли населения в 2022 году политолог называет накопленную за долгие годы усталость медицины.
Фото: 1MI
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На фоне общего демографического кризиса, хорошая поддержка оказывается многодетным семьям. Но многие кружки и секции для детей в Ростовской области сегодня платные.

«Когда у родителей зарплата 30-40 тысяч рублей, и это я считаю неплохим заработком в регионе, то одному или двум детям сложно дать какое-то разностороннее образование», — убежден спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения.

Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
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