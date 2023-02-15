Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Собеседник разъясняет, что в Ростовской области минимальный инвестиционный климат.
«Власти публично заявляют о появлении новых предприятий, о каких-то открытиях. А по факту, зарплаты предлагаются невысокие. А на бизнес, идет давление. В итоге люди уезжают в другие регионы», — отмечает Михайлов.
Политолог знает много примеров, когда предприимчивые молодые семьи решили переехать из Ростовской, например, в Воронежскую область.
«Там людям дают работать, не душат их. Вспомните пандемию. Когда еще можно было работать, к бизнесменам приходили множество проверяющих. А в той же Воронежской области — просто предупреждали. Все потому, что к людям там относились с пониманием», — делится мнением эксперт.
Еще одной причиной лидирующего места Ростовской области в федеральном перечне регионов по убыли населения в 2022 году политолог называет накопленную за долгие годы усталость медицины.
«Мы видим, как закрыли родильные дома в дальних районах. К прошлому министру здравоохранения было много критики. А это все звенья одной цепи», — делится мнением собеседник.
На фоне общего демографического кризиса, хорошая поддержка оказывается многодетным семьям. Но многие кружки и секции для детей в Ростовской области сегодня платные.
«Когда у родителей зарплата 30-40 тысяч рублей, и это я считаю неплохим заработком в регионе, то одному или двум детям сложно дать какое-то разностороннее образование», — убежден спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения.