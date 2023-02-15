Эндокринолог назвала гормоны, вызывающие чувство влюбленности

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По информации «Народных Новостей», ключевое значение в процессе возникновения влюбленности занимает органическое вещество биогенный амин фенилэтиламин. Оно выделяется в кровь в начале контакта человека с объектом симпатии. Кроме того, возникает выброс адреналина.
Как объяснила эндокринолог, в случае, когда ответной симпатии нет, адреналин сменяет гормон гнева норадреналин.
Если любовные чувств взаимны, вырабатываются гормоны счастья — дофамин и эндорфины.