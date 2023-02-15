Эндокринолог назвала гормоны, вызывающие чувство влюбленности

По информации «Народных Новостей», ключевое значение в процессе возникновения влюбленности занимает органическое вещество биогенный амин фенилэтиламин. Оно выделяется в кровь в начале контакта человека с объектом симпатии. Кроме того, возникает выброс адреналина.