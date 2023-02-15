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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Эндокринолог назвала гормоны, вызывающие чувство влюбленности

Сегодня, 13:12
Сложное сочетание из гормонов и нейромедиаторов вызывает чувство влюбленности. Подробности рассказала эндокринолог Анастасия Калмурзина.

По информации «Народных Новостей», ключевое значение в процессе возникновения влюбленности занимает органическое вещество биогенный амин фенилэтиламин. Оно выделяется в кровь в начале контакта человека с объектом симпатии. Кроме того, возникает выброс адреналина.

Как объяснила эндокринолог, в случае, когда ответной симпатии нет, адреналин сменяет гормон гнева норадреналин.

Если любовные чувств взаимны, вырабатываются гормоны счастья — дофамин и эндорфины.

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