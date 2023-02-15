Еще одна мощная метель накроет Ростов-на-Дону 19 февраля

Согласно долгосрочном прогнозу, 17 и 18 февраля в виде мокрого снега выпадет около шести миллиметров осадков, а в воскресенье, 19 февраля, — еще 11,4 миллиметра снега. При этом в течение дня сохранится сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду.