Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что отравились более 50 человек, которые употребляли еду торговой марки GOOD FOOD. В результате началась внеплановая выездная проверка.
«Во время проверки выявили грубые нарушения требований закона. В том числе у сотрудников не было медицинских книжек», — заявляли в управлении.
В результате составили протокол о временном запрете работы. Пользователи в соцсетях заявили, что нужно принимать более строгие меры.
«Жесть. Эти случаи нужно за терроризм принимать. И максимальный срок», — пишут ростовчане.
«Огороды сажайте, хозяйство держите. Или хотя бы домашнее или свежее», — говорится в комментариях.
«Поэтому только сам еду готовлю и никаких готовых из гастрономов. И обязательно мою с мылом после магазина и не советую холодильником пользоваться, там все равно быстро развивается вредная микрофлора», — заявляют местные жители.