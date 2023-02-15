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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

«Это нужно к терроризму приравнивать»: ростовчане высказались о массовом отравлении

15 февраля 2023, 13:31
Фото: Saloca/cc by sa/wiki
«Это нужно к терроризму приравнивать»: ростовчане высказались о массовом отравлении

Ростовчане попросили приравнять к терроризму отравление более 50 человек

В Ростове-на-Дону появилась информация о массовом отравлении более 50 человек, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что отравились более 50 человек, которые употребляли еду торговой марки GOOD FOOD. В результате началась внеплановая выездная проверка.

«Во время проверки выявили грубые нарушения требований закона. В том числе у сотрудников не было медицинских книжек», — заявляли в управлении.

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В результате составили протокол о временном запрете работы. Пользователи в соцсетях заявили, что нужно принимать более строгие меры.

«Жесть. Эти случаи нужно за терроризм принимать. И максимальный срок», — пишут ростовчане.

«Огороды сажайте, хозяйство держите. Или хотя бы домашнее или свежее», — говорится в комментариях.

«Поэтому только сам еду готовлю и никаких готовых из гастрономов. И обязательно мою с мылом после магазина и не советую холодильником пользоваться, там все равно быстро развивается вредная микрофлора», — заявляют местные жители.

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