Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Ранее Bloknot-Volgodonsk написал, что в школе в Волгодонске учащимся дали шаблоны поздравительных писем, на которых якобы был военнослужащий войск СС. Открытки хотели отправить российским военнослужащим.
Говорится, что на бумаге изображен Арно Функе, а фотографию сделали 18 декабря в 1944 году. СС была признана преступной организацией.
Издание со ссылкой на слова директора школы написало, что учительница скачала шаблон из Интернета и не поняла, кто на нем изображен. Однако в соцсетях произошедшее возмутило пользователей.
«Как она вообще учителем стала?», — заявляют ростовчане.
«Надеюсь, она хотя бы не учитель истории, иначе это потеря потерь», — пишут местные жители.
«Никакая нагрузка и куча бумаг-отчетов не оправдывает ошибку учительницы. Она показала себя, свою квалификацию. Аттестацию не прошла…», — говорится в комментариях.
Также пользователи потребовали увольнения педагога. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке».