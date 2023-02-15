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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

«Это потеря потерь»: ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом

15 февраля 2023, 13:00
Фото: Соцсети
Ростовчане потребовали уволить учителя за раздачу открыток с фашистом

Ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом

В Ростовской области, по информации СМИ, детям в школе раздали открытки с эсесовцем, что возмутило местных жителей в соцсетях.

Ранее Bloknot-Volgodonsk написал, что в школе в Волгодонске учащимся дали шаблоны поздравительных писем, на которых якобы был военнослужащий войск СС. Открытки хотели отправить российским военнослужащим.

Говорится, что на бумаге изображен Арно Функе, а фотографию сделали 18 декабря в 1944 году. СС была признана преступной организацией.

Издание со ссылкой на слова директора школы написало, что учительница скачала шаблон из Интернета и не поняла, кто на нем изображен. Однако в соцсетях произошедшее возмутило пользователей.

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«Как она вообще учителем стала?», — заявляют ростовчане.

«Надеюсь, она хотя бы не учитель истории, иначе это потеря потерь», — пишут местные жители.

«Никакая нагрузка и куча бумаг-отчетов не оправдывает ошибку учительницы. Она показала себя, свою квалификацию. Аттестацию не прошла…», — говорится в комментариях.

Также пользователи потребовали увольнения педагога. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке».

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