Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение Минсельхозу и муниципалитетам поднять зарплаты аграриям до средней по региону. Сейчас оплата труда в отрасли составляет примерно 40 тысяч рублей. Средняя же зарплата по региону — 43,24 тысячи рублей.
Губернатор уточнил, что на увеличение заработка аграриям дается год. Это необходимо для поощрения их результатов. К тому же аграрии сейчас, по словам Голубева, решают главную государственную задачу — обеспечение продовольственной безопасности.
Напомним, средняя зарплата в Ростове достигла 48,5 тысяч рублей.