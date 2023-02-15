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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Губернатор Ростовской области поручил поднять зарплату аграриям до средней по региону

15 февраля 2023, 15:33
Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Василий Голубев потребовал поднять зарплату аграриям в Ростовской области

В течение года зарплата аграриев должна увеличиться до средней по региону, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение Минсельхозу и муниципалитетам поднять зарплаты аграриям до средней по региону. Сейчас оплата труда в отрасли составляет примерно 40 тысяч рублей. Средняя же зарплата по региону — 43,24 тысячи рублей.

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Губернатор уточнил, что на увеличение заработка аграриям дается год. Это необходимо для поощрения их результатов. К тому же аграрии сейчас, по словам Голубева, решают главную государственную задачу — обеспечение продовольственной безопасности.

Напомним, средняя зарплата в Ростове достигла 48,5 тысяч рублей.

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