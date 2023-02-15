Губернатор уточнил, что на увеличение заработка аграриям дается год. Это необходимо для поощрения их результатов. К тому же аграрии сейчас, по словам Голубева, решают главную государственную задачу — обеспечение продовольственной безопасности.



Напомним, средняя зарплата в Ростове достигла 48,5 тысяч рублей.