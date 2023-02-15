Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Ревва собирался выступить под псевдонимом Артур Пирожков. Еще один концерт должен был состояться 16 числа в Краснодарском крае.
«Концерты переносятся из-за независящих от меня причин. Они связаны с тем, что невозможно обеспечить качественное сопровождение мероприятий», — написал артист.
Он напомнил, что концерты переносили уже четыре раза из-за пандемии. И теперь снова пришлось это сделать, теперь они должны состояться осенью 2023 года.
Все купленные билеты будут действовать, при желании их можно сдать. Некоторые пользователи в комментариях написали, что дождутся выступлений.
До этого концерт Инстасамки отменили в Ростове-на-Дону днем 10 февраля.