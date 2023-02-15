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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Концерт Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону 15 февраля

15 февраля 2023, 15:05
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону отменили концерт Александра Реввы, назначенный на 15 февраля, сообщил сам исполнитель в соцсетях.

Ревва собирался выступить под псевдонимом Артур Пирожков. Еще один концерт должен был состояться 16 числа в Краснодарском крае. 

«Концерты переносятся из-за независящих от меня причин. Они связаны с тем, что невозможно обеспечить качественное сопровождение мероприятий», — написал артист.

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Он напомнил, что концерты переносили уже четыре раза из-за пандемии. И теперь снова пришлось это сделать, теперь они должны состояться осенью 2023 года.

Все купленные билеты будут действовать, при желании их можно сдать. Некоторые пользователи в комментариях написали, что дождутся выступлений.

До этого концерт Инстасамки отменили в Ростове-на-Дону днем 10 февраля.

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