Корпорация МСП оказывает помощь малому бизнесу, предотвращая незаконные проверки

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В результате были обнаружены признаки нарушения моратория по 16 проверкам в отношении предпринимателей, - пишут РИА Новости. На основании данного исследования Корпорация МСП отправила запрос в Генпрокуратуру России. В документе содержалась просьба проверить правомерность назначенных проверок. В итоге все 16 незаконно планируемых проверок были отменены, а соответствующие записи удалены из реестра. Подобная работа, выполненная в прошлом году, привела к отмене свыше 130 проверок.
Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, российское правительство планомерно снижает административную нагрузку на бизнес. Уже второй год отмечается сокращение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса. Их удается отменить за счет содействия Генпрокуратуры. Мониторинг реестра будет продолжен. Также будут рассматриваться обращения предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, которые поступают через «Сервис 360°». Подключить оповещения о проверках можно в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ.
МСП.РФ является государственной платформой поддержки предпринимателей, а также всех, кто решил начать свой бизнес. Разработкой платформы занимались Корпорация МСП и Минэкономразвития России при непосредственном участии бизнеса. Цифровая платформа функционирует в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Его работу курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пользователям в любом регионе России сегодня доступны свыше 20 федеральных сервисов и порядка 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.