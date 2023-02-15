Корпорация МСП оказывает помощь малому бизнесу, предотвращая незаконные проверки

Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, российское правительство планомерно снижает административную нагрузку на бизнес. Уже второй год отмечается сокращение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса. Их удается отменить за счет содействия Генпрокуратуры. Мониторинг реестра будет продолжен. Также будут рассматриваться обращения предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, которые поступают через «Сервис 360°». Подключить оповещения о проверках можно в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ.