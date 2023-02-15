Махачев допустил, что ему не дали первое место рейтинга UFC из-за национальности

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на интервью спортсмена YouTube-каналу App1e_MMA.
Напомним, что в воскресенье Махачев победил лидера рейтинга австралийца Александра Волкановски, но так и остался на втором месте.
Махачев заявляет, что данный поступок - не первое неоднозначное решение в отношение россиян, вспоминая Петра Яна и Магомеда Анколаева, которым не присудили победу в их крайних боях, оба судейских решения были довольны спорными.