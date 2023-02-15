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Posted Сегодня, 20:26

Published Сегодня, 20:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Махачев допустил, что ему не дали первое место рейтинга UFC из-за национальности

Сегодня, 20:26
Российский боец Ислам Махачев допустил, что его не поставили не первое место рейтинга UFC вне весовых категорий по национальному признаку.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на интервью спортсмена YouTube-каналу App1e_MMA.

 

Напомним, что в воскресенье Махачев победил лидера рейтинга австралийца Александра Волкановски, но так и остался на втором месте.

 

Махачев заявляет, что данный поступок - не первое неоднозначное решение в отношение россиян, вспоминая Петра Яна и Магомеда Анколаева, которым не присудили победу в их крайних боях, оба судейских решения были довольны спорными.

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