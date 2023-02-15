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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Морозы до минус 20 градусов ожидаются после снегопадов в Ростовской области

15 февраля 2023, 07:33
Фото: wikimedia.org
Морозы до минус 20 градусов ожидаются после снегопадов в Ростовской области
В Ростовской области в скором времени ожидаются похолодания до минус 20 градусов, сообщили синоптики.

В последнее время в регионе интенсивно выпадает снег, что приводит к пробкам на дорогах. Днем в среду температура составит минус три градуса. 

Однако 17 февраля погода станет еще хуже, температура упадет до минус 20 градусов. Из-за этого на дорогах появится гололедица. 

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В Ростове-на-Дону в ближайшие дни столбики термометров будут показывать минус четыре градуса. Снег будет выпадать до субботы, 18 числа, после чего ожидается облачная погода. 

Напомним, что в донской столице за один день выпало больше 18 миллиметров осадков 14 февраля. 

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