Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В последнее время в регионе интенсивно выпадает снег, что приводит к пробкам на дорогах. Днем в среду температура составит минус три градуса.
Однако 17 февраля погода станет еще хуже, температура упадет до минус 20 градусов. Из-за этого на дорогах появится гололедица.
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни столбики термометров будут показывать минус четыре градуса. Снег будет выпадать до субботы, 18 числа, после чего ожидается облачная погода.
Напомним, что в донской столице за один день выпало больше 18 миллиметров осадков 14 февраля.