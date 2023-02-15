Интересно, что пик оформлений документов пришелся на март и октябрь. В марте 2022 года выдали 553 тысячи загранпаспортов. Это на 36% больше, чем в феврале. Затем, до октября, количество получений паспортов снизилось, но после объявления мобилизации выросло снова. Если в сентябре было выдано 423 тысячи загранников, то в октябре уже 471 тысяча.