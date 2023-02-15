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2 февраля пользователи Госуслуг пожаловались на приостановку выдачи загранпаспортов нового образца. Позже эта информация подтвердилась. Получение паспорта возможно только для тех, кто ранее успел подать заявление на портале или в отделении МФЦ.
Загранпаспорт нового образца был введен в России 13 лет назад. Одно из его главных отличий — срок действия. Старый актуален в течение пяти лет, а новый — десяти. Также важной особенностью является наличие биометрических данных. Внутрь документа монтируется микрочип с цифровым изображением лица и отпечатками двух пальцев рук. Эта система позволяет защитить паспорт от подделки и быстрее проходить погранконтроль.
Документы отличаются и в цене. Старый заграничный паспорт для взрослого будет стоить 2000 тысячи рублей, это на 3000 меньше, чем его новая версия.
В ушедшем году в России увеличился спрос на получение загранпаспортов. Всего, по итогам года, МВД выдало 5,4 миллиона загранников. Это на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее.
Интересно, что пик оформлений документов пришелся на март и октябрь. В марте 2022 года выдали 553 тысячи загранпаспортов. Это на 36% больше, чем в феврале. Затем, до октября, количество получений паспортов снизилось, но после объявления мобилизации выросло снова. Если в сентябре было выдано 423 тысячи загранников, то в октябре уже 471 тысяча.
В целом, доля россиян, имеющих загранпаспорт составляет порядка 30%.
2 февраля на портале Госуслуг появилась информация о приостановке выдачи загранпаспортов не неопределенное время. На сайте уточнялось, что те, кто уже успел подать заявление на Госуслугах, нужно дождаться ответа. Если же заявление на выпуск загранпаспорта писалось в МФЦ, то гражданину следует обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.
В МФЦ корреспонденту RostovGazeta не смогли дать точного ответа, когда выпуск паспортов нового образца будет возобновлен. Однако заверили, что старый вариант документа выдается в штатном режиме.
РИА Новости со ссылкой на МВД сообщает, что паспорта нового образца нельзя будет получить до второй половины марта. Причиной ситуации назвали технические проблемы на московской печатной фабрике «Гознак».
Вероятно, у производителя появилась нехватка микрочипов, необходимых для изготовления паспорта, вед именно в них находятся биометрические данные владельца документа.