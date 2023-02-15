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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

На соревнованиях юнармейцы из Ростова не смогли собрать автомат

15 февраля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Ростовские юнармейцы на военно-патриотических соревнованиях показали невероятно низкий уровень подготовки, рассказал подполковник запаса Сергей Помазанов.

В Ростове состоялись соревнования юнармейцев, посвященные 80-летию Сталинградской битвы. Кадровые военные заявили «Южной службе новостей», что воспитанники военно-патриотической организации показали слабые навыки обращения оружием.

Так, на основе выполненных нормативов подполковник Сергей Помазанов сделал вывод, что юнармейцы больше половины школ не умеют даже собирать автомат Калашникова. Более того, некоторые школьники не смогли снарядить магазин автомата.

По мнению военного, плохая подготовка учащихся объясняется нехваткой в школах автоматов, патронов и военно-педагогических кадров. Профессионалы могли бы научить детей хотя бы минимальной работе с оружием.

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Также Помазанов напомнил, что даже обычные уроки ОБЖ уже включают в себя занятия по сборке автоматов и раздел «Военная подготовка». Специалист полагает, что большинство школьных учителей этой дисциплины не имеют соответствующих знаний и опыта для преподавания, а на уроках дети занимаются отвлеченными от сути предмета делами.

Ранее RostovGazeta разобралась, кого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году.

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