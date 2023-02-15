Также Помазанов напомнил, что даже обычные уроки ОБЖ уже включают в себя занятия по сборке автоматов и раздел «Военная подготовка». Специалист полагает, что большинство школьных учителей этой дисциплины не имеют соответствующих знаний и опыта для преподавания, а на уроках дети занимаются отвлеченными от сути предмета делами.