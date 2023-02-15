Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Ранее ФСБ писала, что задержали прибывшего под видом беженца мужчину. Он в 2016 году вступил в «Азов*» и распространял идеологию группировки среди молодежи в донской столице.
В Сети уже появилось видео, на котором показано задержание. Известно, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Пользователи в соцсетях заявили, что задержанного нужно судить по законам военного времени.
«Отличная работа ФСБ», — говорится в соцсетях.
«Сколько еще подобных приехали в Россию. Ловить не переловить. Им протяни руку, они ее по локоть откусят», — заявили пользователи.
«Они готовые террористы», — высказались о представителях «Азова*» в комментариях.
* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.