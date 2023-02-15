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Published Сегодня, 08:42

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«Они террористы»: в Сети высказались о задержании в Ростове участника полка «Азов»*

15 февраля 2023, 08:42
Фото: Vk.com/nakgov

Ростовчане назвали террористом задержанного участникам нацполка «Азов»*

В Ростове-на-Дону задержали участника запрещенной в России группировки «Азов*», что стало причиной бурных обсуждений в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ФСБ писала, что задержали прибывшего под видом беженца мужчину. Он в 2016 году вступил в «Азов*» и распространял идеологию группировки среди молодежи в донской столице.

В Сети уже появилось видео, на котором показано задержание. Известно, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Пользователи в соцсетях заявили, что задержанного нужно судить по законам военного времени.

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«Отличная работа ФСБ», — говорится в соцсетях.

«Сколько еще подобных приехали в Россию. Ловить не переловить. Им протяни руку, они ее по локоть откусят», — заявили пользователи.

«Они готовые террористы», — высказались о представителях «Азова*» в комментариях.

* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

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