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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Появилось видео задержания в Ростове-на-Дону участника нацполка «Азов»*

15 февраля 2023, 08:18
Фото: ЦОС ФСБ
В Интернете разместили видео, на котором показано задержание силовиками в Ростове-на-Дону представителя запрещенной группировки «Азов», ролик размещают Telegram-каналы.

Ранее ТАСС писало о задержании мужчины, который прибыл в Россию под видом беженца. Говорится, что операция по задержанию прошла в Ростове.

«В России он пытался легализоваться. Задержанный пропагандировал в Ростове среди молодежи интересы террористической организации», — сказано в сообщении.

Видео: ЦОС ФСБ
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Отмечается, что мужчина вступил в «Азов»* в 2016 году. Эта группировка признана террористической и запрещена в Ростове.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В опубликованном ролике показан мужчина в наручниках, которого ведут по коридору.

Пока официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.

* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее жителя Ростовской области осудили за намерение воевать в Сирии. 

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