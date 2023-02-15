Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ранее ТАСС писало о задержании мужчины, который прибыл в Россию под видом беженца. Говорится, что операция по задержанию прошла в Ростове.
«В России он пытался легализоваться. Задержанный пропагандировал в Ростове среди молодежи интересы террористической организации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина вступил в «Азов»* в 2016 году. Эта группировка признана террористической и запрещена в Ростове.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В опубликованном ролике показан мужчина в наручниках, которого ведут по коридору.
Пока официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.
* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
Ранее жителя Ростовской области осудили за намерение воевать в Сирии.