Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», главный тренер сборной России по футболу, а по совместительству и ФК «Ростов», Валерий Карпин, действительно, вел переговоры со сборной Армении. Предполагалось, что возглавит команду соседней страны. Переговоры велись осенью 2022 года, незадолго до продления контракта со сборной России.
Уговорил Карпина остаться в сборной России президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Какой именно из аргументов предпринимателя стал решающим, неизвестно. Однако уже в ноябре РФС продлил контракт с тренером до 2024 года.
Позднее сам Карпин слухи о переговорах со сборной Армении полностью отрицал.