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Президент «Ростова» Арутюнянц лично уговаривал Карпина не уходить из сборной России

15 февраля 2023, 13:51
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц лично убедил тренера Валерия Карпина не переходить на работу в сборную Армении, пишут спортивные медиа.

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», главный тренер сборной России по футболу, а по совместительству и ФК «Ростов», Валерий Карпин, действительно, вел переговоры со сборной Армении. Предполагалось, что возглавит команду соседней страны. Переговоры велись осенью 2022 года, незадолго до продления контракта со сборной России.

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Уговорил Карпина остаться в сборной России президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Какой именно из аргументов предпринимателя стал решающим, неизвестно. Однако уже в ноябре РФС продлил контракт с тренером до 2024 года.

Позднее сам Карпин слухи о переговорах со сборной Армении полностью отрицал.

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