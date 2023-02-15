Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», главный тренер сборной России по футболу, а по совместительству и ФК «Ростов», Валерий Карпин, действительно, вел переговоры со сборной Армении. Предполагалось, что возглавит команду соседней страны. Переговоры велись осенью 2022 года, незадолго до продления контракта со сборной России.