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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Раненые на СВО пожаловались на госпиталь в Ростове, который регулярно теряет справки

15 февраля 2023, 18:29
Фото: Яндекс. Карты

Военный госпиталь в Ростове обвинили в массовых потерях справок о ранениях на СВО

Ростовский военный госпиталь часто «теряет» справки о ранении участников СВО, из-за чего те потом не могут получить положенный выплаты, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что к нему неоднократно поступают жалобы на ростовский военный госпиталь. Медучреждение регулярно «теряет» справки о ранении участников СВО. Без этого документа бойцы не могут рассчитывать на положенные выплаты.

Госпиталь оставляет без ответа не только самих военнослужащих, но и военкоматы.

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Парламентарий заверил, что обратится с жалобами в военную прокуратуру, чтобы та разобралась с бюрократическими проблемами медучреждения.

Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для участников СВО.

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