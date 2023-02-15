Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что к нему неоднократно поступают жалобы на ростовский военный госпиталь. Медучреждение регулярно «теряет» справки о ранении участников СВО. Без этого документа бойцы не могут рассчитывать на положенные выплаты.
Госпиталь оставляет без ответа не только самих военнослужащих, но и военкоматы.
Парламентарий заверил, что обратится с жалобами в военную прокуратуру, чтобы та разобралась с бюрократическими проблемами медучреждения.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для участников СВО.