Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что к нему неоднократно поступают жалобы на ростовский военный госпиталь. Медучреждение регулярно «теряет» справки о ранении участников СВО. Без этого документа бойцы не могут рассчитывать на положенные выплаты.