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Редкую опухоль на раннем сроке выявила у пациентки молодой врач из Ростова

15 февраля 2023, 17:37
Фото: 1MI
Молодой терапевт смогла обнаружить у пациентки злокачественную опухоль на раннем сроки, сообщили в Управлении по координации деятельности медорганизаций Ростова.

Молодой участковый терапевт из горбольницы №6 Анна Сячина выявила у пациентки редкое опасное заболевание на ранней стадии. Дело в том, что пациентка изначально обратилась к доктору с симптомами ОРВИ: кашлем, повышенной температурой, насморком и болью в груди. После назначенного лечения состояние женщины стало улучшаться, однако боли в грудной клетке не прекращались.

Терапевт снова провела осмотр и собрала дополнительный анамнез, после чего направила пациентку на КТ. Исследование оказалось очень своевременным, так как выявило у женщины редкое заболевание — миеломную болезнь.

Она представляет собой злокачественное образование, возникающее из-за мутации клеток костного мозга. Опасность болезни в том, что на ранних этапах она никак себя не проявляет. Однако чем раньше ее обнаружить, тем лучше она поддается терапии.

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Таким образом, благодаря внимательности молодого специалиста женщина смогла вовремя начать лечение.

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