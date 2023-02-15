Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Молодой участковый терапевт из горбольницы №6 Анна Сячина выявила у пациентки редкое опасное заболевание на ранней стадии. Дело в том, что пациентка изначально обратилась к доктору с симптомами ОРВИ: кашлем, повышенной температурой, насморком и болью в груди. После назначенного лечения состояние женщины стало улучшаться, однако боли в грудной клетке не прекращались.
Терапевт снова провела осмотр и собрала дополнительный анамнез, после чего направила пациентку на КТ. Исследование оказалось очень своевременным, так как выявило у женщины редкое заболевание — миеломную болезнь.
Она представляет собой злокачественное образование, возникающее из-за мутации клеток костного мозга. Опасность болезни в том, что на ранних этапах она никак себя не проявляет. Однако чем раньше ее обнаружить, тем лучше она поддается терапии.
Таким образом, благодаря внимательности молодого специалиста женщина смогла вовремя начать лечение.
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