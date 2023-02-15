Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Напомним, что 15 февраля в России — это День памяти воинов-интернационалистов. В этом году чествуется 34 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Эксперты подчеркивают, что война в Афганистане во многом была схожа с СВО на Украине.
По словам политолога, и тогда, и сейчас существовала геополитическая конфронтация — перетяжка интересов между блоком НАТО и нашим государством. Только тогда СССР выступал за распространение идей социализма. А сегодня Россия отстаивает идеи многополярного мира.
«И это не мир против американцев. Это мир против единого мирового порядка, в котором единственным гегемоном выступает США. Это многополярный мир, в котором каждая страна за себя, за свои национальные интересы», — отмечает Батов.
По словам политолога, СВО на Украине сегодня отличается намного более тяжелой конфронтацией. Во-первых, она несет информационный характер киберугроз.
«Во-вторых, человечество, как никогда близко, впервые с 60-х годов прошлого столетия, приблизилось к ядерному конфликту. В Афганистане этот вопрос не стоял. А сегодня он периодически всплывает из уст высокопоставленных лиц Запада, в том числе, и Владимира Зеленского», — говорит эксперт.
Третьим, серьезным отличием, по словам собеседника, является непосредственная близость военного конфликта к российским границам.
«И, конечно же, нельзя не отметить тот факт, что противоборствующей стороной стал украинский народ, который имеет с нами общие культурно-исторические ценности. Все это, наряду с распространением современных форм вооружения, носит гораздо более серьезный характер», — резюмирует политолог.
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