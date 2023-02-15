«Во-вторых, человечество, как никогда близко, впервые с 60-х годов прошлого столетия, приблизилось к ядерному конфликту. В Афганистане этот вопрос не стоял. А сегодня он периодически всплывает из уст высокопоставленных лиц Запада, в том числе, и Владимира Зеленского», — говорит эксперт.