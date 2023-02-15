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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Ростовский политолог объяснил, чем война в Афганистане отличается от СВО на Украине

15 февраля 2023, 14:27
Фото: Кувакин Е. (1987)/cc by sa/wikimedia
Ростовский политолог объяснил, чем война в Афганистане отличается от СВО на Украине
СВО на Украине — это намного более серьезное противостояние, чем была война в Афганистане, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

Напомним, что 15 февраля в России — это День памяти воинов-интернационалистов. В этом году чествуется 34 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Эксперты подчеркивают, что война в Афганистане во многом была схожа с СВО на Украине.

По словам политолога, и тогда, и сейчас существовала геополитическая конфронтация — перетяжка интересов между блоком НАТО и нашим государством. Только тогда СССР выступал за распространение идей социализма. А сегодня Россия отстаивает идеи многополярного мира.

«И это не мир против американцев. Это мир против единого мирового порядка, в котором единственным гегемоном выступает США. Это многополярный мир, в котором каждая страна за себя, за свои национальные интересы», — отмечает Батов.

Фото: mil.ru
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По словам политолога, СВО на Украине сегодня отличается намного более тяжелой конфронтацией. Во-первых, она несет информационный характер киберугроз.

«Во-вторых, человечество, как никогда близко, впервые с 60-х годов прошлого столетия, приблизилось к ядерному конфликту. В Афганистане этот вопрос не стоял. А сегодня он периодически всплывает из уст высокопоставленных лиц Запада, в том числе, и Владимира Зеленского», — говорит эксперт.

Третьим, серьезным отличием, по словам собеседника, является непосредственная близость военного конфликта к российским границам.

«И, конечно же, нельзя не отметить тот факт, что противоборствующей стороной стал украинский народ, который имеет с нами общие культурно-исторические ценности. Все это, наряду с распространением современных форм вооружения, носит гораздо более серьезный характер», — резюмирует политолог.

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