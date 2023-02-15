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Published Сегодня, 10:37

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С 20 февраля в центре Ростова-на-Дону ограничат проезд транспорта

15 февраля 2023, 10:37
Фото: rostov-gorod.ru
С 20 февраля в центре Ростова-на-Дону ограничат проезд транспорта
В Ростове с 20 февраля начнут действовать ограничения проезда транспорта, связанные со строительством и демонтажом зданий в центре города, информация об этом появилась на портале администрации.

Департамент автодорог Ростова напомнил горожанам, что в ближайшую неделю начнут действовать ограничения проезда транспортных средств по улице Варфоломеева и переулку Университетскому.

В Ростове на Университетском ограничат движение из-за демонтажа корпуса вуза
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С понедельника, 20 февраля, до 30 июня из-за строительства здания бытового обслуживания на Варфоломеева, 241/101 транспортные средства не смогут проехать по улице Варфоломеева и переулку Семашко. Ограничения будут действовать более четырех месяцев.

Также с 22 февраля в течение двух месяцев будет закрыт проезд по переулку Университетскому от дома№95 до улицы Суворова. Это связано со сносом одного из зданий донского вуза.

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