Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Департамент автодорог Ростова напомнил горожанам, что в ближайшую неделю начнут действовать ограничения проезда транспортных средств по улице Варфоломеева и переулку Университетскому.
С понедельника, 20 февраля, до 30 июня из-за строительства здания бытового обслуживания на Варфоломеева, 241/101 транспортные средства не смогут проехать по улице Варфоломеева и переулку Семашко. Ограничения будут действовать более четырех месяцев.
Также с 22 февраля в течение двух месяцев будет закрыт проезд по переулку Университетскому от дома№95 до улицы Суворова. Это связано со сносом одного из зданий донского вуза.