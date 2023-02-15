Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Проверку решили провести 1 марта, начнется она в 10.30 мск. Вместе с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.
«Электросирены заработают в 10.30 мск. Соответствующую информацию будут передавать по радио и телевидению», — сказано в сообщении.
Сколько именно продлятся учения, не раскрывается.
Ранее появилась информация, что решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора. Это стало известно из постановления правительства региона.