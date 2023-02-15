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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Сирены экстренного оповещения включат в Ростовской области 1 марта

15 февраля 2023, 14:02
Фото: 1mi
В Батайске проведут проверку готовности систем оповещения населения, сообщили в городской администрации.

Проверку решили провести 1 марта, начнется она в 10.30 мск. Вместе с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.

«Электросирены заработают в 10.30 мск. Соответствующую информацию будут передавать по радио и телевидению», — сказано в сообщении.

Решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора
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Сколько именно продлятся учения, не раскрывается. 

Ранее появилась информация, что решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора. Это стало известно из постановления правительства региона. 

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Сирены#Илья Протвинов
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