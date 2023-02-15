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Сразу несколько школ начнут строить в Ростове-на-Дону в 2023 году

15 февраля 2023, 15:34
Фото: 1MI

Новые школы в Ростове появятся в Суворовском и на бывшем вертолетном поле к 2025-му

Новые школы появятся в Ростове на бывшем вертолетном поле, Левенцовке и Нахичевани, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В текущем году в Ростове начнут проектировать и возводить сразу несколько школ. Так, учебное заведение на 1,1 тысячи учащихся построят на территории бывшего вертолётного поля. На такое же количество детей возведут сразу две школы в Левенцовском районе. Уточняется, что этот проект будет осуществлен за счет застройщика.

Новая школа и детский садик также появятся в Нахичевани, на 26-й линии.

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Сразу две школы будут построены на Суворовском. В них смогут обучаться 2,4 тысячи человек. Строительство учебных заведений обещают закончится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Ростове на Вавилова построят школу на 1200 учеников за 2,3 миллиарда рублей.

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