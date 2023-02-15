Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В текущем году в Ростове начнут проектировать и возводить сразу несколько школ. Так, учебное заведение на 1,1 тысячи учащихся построят на территории бывшего вертолётного поля. На такое же количество детей возведут сразу две школы в Левенцовском районе. Уточняется, что этот проект будет осуществлен за счет застройщика.
Новая школа и детский садик также появятся в Нахичевани, на 26-й линии.
Сразу две школы будут построены на Суворовском. В них смогут обучаться 2,4 тысячи человек. Строительство учебных заведений обещают закончится в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в Ростове на Вавилова построят школу на 1200 учеников за 2,3 миллиарда рублей.