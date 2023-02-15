В текущем году в Ростове начнут проектировать и возводить сразу несколько школ. Так, учебное заведение на 1,1 тысячи учащихся построят на территории бывшего вертолётного поля. На такое же количество детей возведут сразу две школы в Левенцовском районе. Уточняется, что этот проект будет осуществлен за счет застройщика.