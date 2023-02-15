Ранее сообщалось, что медицинским работникам в Ростовской области начислят специальную социальную выплату размером до от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Сообщается, что средства уже перечисляются на счета врачам и медсестрам. Никаких дополнительных документов для получения выплаты подавать не нужно.