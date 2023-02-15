Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По итогам 2022 года, средняя заработная плата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей. В прошлом году показатель был меньше — 43,9 тысячи рублей.
В целом, в сравнении с прошлым годом зарплаты местных жителей в Ростове увеличились на 10,6%. Безработица же сократилась практически вдвое и составила 0,3%.
Ранее сообщалось, что медицинским работникам в Ростовской области начислят специальную социальную выплату размером до от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Сообщается, что средства уже перечисляются на счета врачам и медсестрам. Никаких дополнительных документов для получения выплаты подавать не нужно.