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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тыс рублей

15 февраля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Средняя зарплата в Ростове составляет 48,5 тысяч рублей

Средние зарплаты ростовчан в 2022 году выросли почти на 11%, посчитали в мэрии

Средняя заработная плата жителя Ростова увеличилась до 48,5 тысяч рублей, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По итогам 2022 года, средняя заработная плата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей. В прошлом году показатель был меньше — 43,9 тысячи рублей.

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В целом, в сравнении с прошлым годом зарплаты местных жителей в Ростове увеличились на 10,6%. Безработица же сократилась практически вдвое и составила 0,3%.

Ранее сообщалось, что медицинским работникам в Ростовской области начислят специальную социальную выплату размером до от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Сообщается, что средства уже перечисляются на счета врачам и медсестрам. Никаких дополнительных документов для получения выплаты подавать не нужно.

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