Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жалобу на приговор рассматривал суд в Краснодаре. Чернышева не согласилась с условным сроком и хотела его отменить.
«Но приговор оставили в силе. Ей подтвердили три года условно», — пишет издание Rostov со ссылкой на источник.
Напомним, что Чернышеву обвинили в преднамеренном банкротстве. Ущерб от этого оценили на сумму 136 миллиона рублей.
Сама осужденная считает себя невиновной и пытается это доказать. Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.