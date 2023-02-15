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Суд оставил в силе приговор дочери бывшего мэра Ростова Ольге Чернышевой

15 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Суд оставил в силе приговор дочери бывшего мэра Ростова Ольге Чернышевой
Дочь бывшего мэра Ростова-на-Дону Ольга Чернышева не смогла обжаловать приговор, сообщают СМИ.

Жалобу на приговор рассматривал суд в Краснодаре. Чернышева не согласилась с условным сроком и хотела его отменить.

«Но приговор оставили в силе. Ей подтвердили три года условно», — пишет издание Rostov со ссылкой на источник.

Суд в Краснодаре пересмотрит дело дочери бывшего мэра Ростова Чернышева
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Напомним, что Чернышеву обвинили в преднамеренном банкротстве. Ущерб от этого оценили на сумму 136 миллиона рублей. 

Сама осужденная считает себя невиновной и пытается это доказать.  Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке. 

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.

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