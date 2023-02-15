Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
Целинский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы района Бориса Сорокина 830 тысяч рублей. Это сумма материального ущерба, причинённого совершенным им преступлением, уточняет «Коммерсантъ».
Сорокин осужден за превышение должностных полномочий. Дело в том, что в 2018 году он подписал акты приема-передачи десяти квартир в поселке Целина, предназначенных для детей-сирот. На жилье было потрачено 9,5 миллиона бюджетных средств. Однако по факту жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания.
В январе прошлого года его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.
Жители Ростовской области тогда назвали приговор слишком мягким и гуманным.