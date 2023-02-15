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Суд взыскал с осужденного экс-главы Целинского района около миллиона рублей

15 февраля 2023, 18:01
Фото: 1MI
Бывший глава Целинского района Ростовской области должен выплатить 830 тысяч рублей материального ущерба, принесенного своим преступлением, такое решение принял местный суд.

Целинский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы района Бориса Сорокина 830 тысяч рублей. Это сумма материального ущерба, причинённого совершенным им преступлением, уточняет «Коммерсантъ».

Сорокин осужден за превышение должностных полномочий. Дело в том, что в 2018 году он подписал акты приема-передачи десяти квартир в поселке Целина, предназначенных для детей-сирот. На жилье было потрачено 9,5 миллиона бюджетных средств. Однако по факту жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания.

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В январе прошлого года его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

Жители Ростовской области тогда назвали приговор слишком мягким и гуманным.

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#Алина Заярная#Суд#Общество#Политика
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