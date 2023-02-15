Сорокин осужден за превышение должностных полномочий. Дело в том, что в 2018 году он подписал акты приема-передачи десяти квартир в поселке Целина, предназначенных для детей-сирот. На жилье было потрачено 9,5 миллиона бюджетных средств. Однако по факту жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания.