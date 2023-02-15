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Центр помощи бездомным в Ростове-на-Дону купит кроссовер за 1,9 млн рублей

15 февраля 2023, 06:51
Фото: Pedro Ribeiro Simões/cc by sa/wikimedia
Центр помощи бездомным в Ростове-на-Дону купит кроссовер за 1,9 млн рублей
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Ростова-на-Дону планирует приобрести автомобиль, говорится в материалах Госзакупок.

Поставщика выберут в рамках конкурса, подать заявку можно до 15 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 1,95 миллиона рублей.

Деньги на покупку автомобиля возьмут из областного бюджета. Согласно документации, центр хочет купить кроссовер, выпущенный в 2022 году.

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Коробка передач будет автоматическая, а объем двигателя - не менее 1,6 литра. Также в транспорте должны быть подушки безопасности, системы вспомогательного торможения и электронного контроля устойчивости.

Кроме того, заказчик хочет усиленную тонировку задних стекол, климат-контроль и мультимедийную систему. 

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Машина
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