Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Поставщика выберут в рамках конкурса, подать заявку можно до 15 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 1,95 миллиона рублей.
Деньги на покупку автомобиля возьмут из областного бюджета. Согласно документации, центр хочет купить кроссовер, выпущенный в 2022 году.
Коробка передач будет автоматическая, а объем двигателя - не менее 1,6 литра. Также в транспорте должны быть подушки безопасности, системы вспомогательного торможения и электронного контроля устойчивости.
Кроме того, заказчик хочет усиленную тонировку задних стекол, климат-контроль и мультимедийную систему.
Ранее губернатору Голубеву пожаловались на нехватку автобусов для детей в Новочеркасске.