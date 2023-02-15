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Updated Сегодня, 11:25

Угрозы медикам всплыли в деле экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

15 февраля 2023, 11:23
Угрозы медикам всплыли в деле экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Во время суда по делу экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской гособвинение показало новые документы и аудиозаписи.

Напомним, что бывший министр проходит по делу о превышении полномочий. Оно связано с утилизацией отходов в 2018 году.

СМИ писали, что представители министерства якобы представляли интересы организации «Центр 100», хотя услуги оказали по завышенным ценам. После этого возбудили уголовное дело.

Теперь на очередном заседании представили новые аудиофайлы прослушки. По информации Bloknot-rostov, речь идет о разговорах представителей «Центра 100» и уполномоченных лиц медучреждений.

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«Стало известно, что представители „Центра 100“ готовили и исправляли документы медучреждений, подаваемые на аукционы. Также они определяли цены услуг, давали команды на отстранение конкурентов», — пишет Bloknot-rostov.

Издание уточнило, что руководителям медицинский организаций, которые не хотели сотрудничать, якобы угрожали проблемами от представителей регионального Минздрава.

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