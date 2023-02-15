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В Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом

15 февраля 2023, 09:11
Фото: В. Ращупкин / ТГ канал "Азов События"
В Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом
В Азове местные жители сообщили, что один из тротуаров завалило обломками заброшенного 10 лет назад дома, об этом сообщили горожане в Telegram-канале сити-менеджера Владимира Ращупкина.

Во вторник, 14 февраля, азовчане сообщили, что на пересечении улиц Ростовской и Панфилова произошло обрушение заброшенного более 10 лет наз дома.

«Строение рухнуло! И, слава Богу, никого не убило. Рухнул дом на единственный тротуар. Теперь ходить здесь невозможно, только выходить на дорогу», — обратилась к главе администрации Азова местная жительница.

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Женщина попросила в кратчайшие сроки прислать дорожную технику, чтобы убрать рухнувшие фрагменты стен и освободить тротуар для детей, которые ходят мимо развалин в школу.

В ответ представители администрации Азова сообщили, что коммунальные службы уже выехали на место обрушения, однако обязанность по содержанию ветхого жилья лежит на собственнике, а потому ему направили уведомление о приведении участка в надлежащее состояние.

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