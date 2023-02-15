В Азове 14 февраля рухнул заброшенный 10 лет назад дом

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Во вторник, 14 февраля, азовчане сообщили, что на пересечении улиц Ростовской и Панфилова произошло обрушение заброшенного более 10 лет наз дома.
«Строение рухнуло! И, слава Богу, никого не убило. Рухнул дом на единственный тротуар. Теперь ходить здесь невозможно, только выходить на дорогу», — обратилась к главе администрации Азова местная жительница.
Женщина попросила в кратчайшие сроки прислать дорожную технику, чтобы убрать рухнувшие фрагменты стен и освободить тротуар для детей, которые ходят мимо развалин в школу.
В ответ представители администрации Азова сообщили, что коммунальные службы уже выехали на место обрушения, однако обязанность по содержанию ветхого жилья лежит на собственнике, а потому ему направили уведомление о приведении участка в надлежащее состояние.
Ранее тополь рухнул на окно многоэтажки в Ростове.