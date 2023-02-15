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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В ФСБ сообщили подробности задержания участника нацбатальона «Азов»* в Ростове

15 февраля 2023, 10:52
Фото: ЦОС ФСБ
В Ростове-на-Дону назвали подробности задержания участника нацбатальона «Азов»*
В Ростове-на-Дону провели операцию по задержанию представителя запрещенного нацбатальона «Азов»*, заявили в ФСБ.

Удалось установить, что мужчина смог попасть в Россию в качестве беженца. Здесь он среди молодежи агитировал идеологию группировки, в которой состоит более шести лет.

После задержания в отношении него возбудили уголовное дело. В ходе обысков у него дома нашли агитационные материалы.

В ходе обысков у него дома нашли агитационные материалы.
Фото: ЦОС ФСБ
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Сейчас иностранец находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет колонии. В данный момент проводятся следственные действия.

* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее суд в Ростове-на-Дону отказался считать украинского боевика Мурыгу военнослужащим.

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