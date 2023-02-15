Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Удалось установить, что мужчина смог попасть в Россию в качестве беженца. Здесь он среди молодежи агитировал идеологию группировки, в которой состоит более шести лет.
После задержания в отношении него возбудили уголовное дело. В ходе обысков у него дома нашли агитационные материалы.
Сейчас иностранец находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет колонии. В данный момент проводятся следственные действия.
* Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
Ранее суд в Ростове-на-Дону отказался считать украинского боевика Мурыгу военнослужащим.