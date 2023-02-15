В Госдуме рассказали о возвращении россиян, уехавших ранее за границу

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, по словам Володина на данный момент в Россию уже вернулось свыше 60% граждан, ранее выехавших за рубеж. Он заявил, что все они снова работают на тех же предприятиях, где трудились раньше.