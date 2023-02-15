В Госдуме рассказали о возвращении россиян, уехавших ранее за границу

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, по словам Володина на данный момент в Россию уже вернулось свыше 60% граждан, ранее выехавших за рубеж. Он заявил, что все они снова работают на тех же предприятиях, где трудились раньше.
По словам спикера Госдумы, за границей на россиян, покинувших родину, открыли настоящую охоту. От эмигрантов требуют публично выступить против России. Но, как подчеркнул Володин, многие из них не захотели быть предателями и предпочли вернуться в Россию.