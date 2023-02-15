rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Госдуме рассказали о возвращении россиян, уехавших ранее за границу

Сегодня, 13:39
Россияне, покинувшие страну в период СВО, стали постепенно возвращаться на родину. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, по словам Володина на данный момент в Россию уже вернулось свыше 60% граждан, ранее выехавших за рубеж. Он заявил, что все они снова работают на тех же предприятиях, где трудились раньше.

По словам спикера Госдумы, за границей на россиян, покинувших родину, открыли настоящую охоту. От эмигрантов требуют публично выступить против России. Но, как подчеркнул Володин, многие из них не захотели быть предателями и предпочли вернуться в Россию.

#Общество
Подпишитесь
Эксперт Михайлов объяснил, почему в Ростовской области резко сокращается население
Сегодня, 12:37
«Это потеря потерь»: ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом
Сегодня, 13:00
«Это нужно к терроризму приравнивать»: ростовчане высказались о массовом отравлении
Сегодня, 13:31
Для поддержки бойцов в зоне СВО детям в Ростовской области дали открытки с эсэсовцем
Сегодня, 12:28
В Ростовской области выросло количество исков о банкротстве граждан в 2022 году
Сегодня, 11:56
Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей
Сегодня, 11:33