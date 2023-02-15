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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Подмосковье заработали новые медкабинеты для сердечников

Сегодня, 13:38
В городе Кашире Московской области на базе поликлиник №1 и №2 открылись кабинеты профилактики хронической сердечной недостаточности. Сюда могут обратиться пациенты, имеющие проблемы с сердцем.

Как сообщает телеканал «360», в профилактический кабинет обращаются люди, имеющие воспалительные и инфекционные сердечные патологии, пациенты, перенесшие инфаркт и страдающие гипертонией. Людям помогают скорректировать лечение, дают советы по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Медики советуют для предупреждения сердечных патологий раз в три месяца посещать профилактические кабинеты: сдавать ЭКГ и анализы, измерять давление и пульс, проводить диагностику.

#Общество
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