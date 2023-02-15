В Подмосковье заработали новые медкабинеты для сердечников

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как сообщает телеканал «360», в профилактический кабинет обращаются люди, имеющие воспалительные и инфекционные сердечные патологии, пациенты, перенесшие инфаркт и страдающие гипертонией. Людям помогают скорректировать лечение, дают советы по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Медики советуют для предупреждения сердечных патологий раз в три месяца посещать профилактические кабинеты: сдавать ЭКГ и анализы, измерять давление и пульс, проводить диагностику.