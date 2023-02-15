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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах

15 февраля 2023, 15:06
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону не соответствует действительности распространяемая информация о существущей опасности, сообщили в УМВД по региону.

Угрозы распространяют неизвестные в мессенджерах. Они заявляют о якобы разбросанных на улицах опасных предметах.

«Эта информация является ложной. Стоит тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — прокомментировали в полиции.

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Администраторов сообществ в соцсетях попросили не публиковать сведения, которые могут ввести людей в заблуждение.

Ранее в Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах. Подробный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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