Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Угрозы распространяют неизвестные в мессенджерах. Они заявляют о якобы разбросанных на улицах опасных предметах.
«Эта информация является ложной. Стоит тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — прокомментировали в полиции.
Администраторов сообществ в соцсетях попросили не публиковать сведения, которые могут ввести людей в заблуждение.
Ранее в Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах. Подробный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.