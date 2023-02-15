Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Археологи в Ростове исследовали «Грунтовый некрополь Ростовского городища», расположенный на улице Социалистической. Это место является объектом археологического наследия федерального значения. Специалисты обнаружили и изучили там порядка 25 погребений.
Сообщается, что погребения находились под многолетней плотной городской застройкой с большим количество водопроводных траншей и коллекторов. Однако, несмотря на это, материал хорошо сохранился и дает новую информацию о населении, проживавшем на территории нижнего Дона в первые века нашей эры.
Также на исследованной территории найдены предметы, относящиеся к истории Ростова XIX — первой половины ХХ веков.
Все находки пополнят музеи города уже в скором времени.
Ранее в Ростове у стройки ЖК «Екатерининский» нашли более 160 погребений времен сарматов.