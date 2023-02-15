Сообщается, что погребения находились под многолетней плотной городской застройкой с большим количество водопроводных траншей и коллекторов. Однако, несмотря на это, материал хорошо сохранился и дает новую информацию о населении, проживавшем на территории нижнего Дона в первые века нашей эры.