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Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

В Ростове на улице Социалистической нашли более 20 древних захоронений

15 февраля 2023, 17:41
Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области
Археологи нашли и исследовали порядка 25 древних захоронений, обнаруженных в центре Ростова, рассказали в комитете по охране объектов культурного наследия региона.

Археологи в Ростове исследовали «Грунтовый некрополь Ростовского городища», расположенный на улице Социалистической. Это место является объектом археологического наследия федерального значения. Специалисты обнаружили и изучили там порядка 25 погребений.

Сообщается, что погребения находились под многолетней плотной городской застройкой с большим количество водопроводных траншей и коллекторов. Однако, несмотря на это, материал хорошо сохранился и дает новую информацию о населении, проживавшем на территории нижнего Дона в первые века нашей эры.

Археологи обнаружили клад под подоконником аварийного здания в центре Ростова-на-Дону
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Также на исследованной территории найдены предметы, относящиеся к истории Ростова XIX — первой половины ХХ веков.

Все находки пополнят музеи города уже в скором времени.

Ранее в Ростове у стройки ЖК «Екатерининский» нашли более 160 погребений времен сарматов.

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