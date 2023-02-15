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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Ростове полезная еда стала отравой, а в Волгодонске готовили открытки с фашистами

15 февраля 2023, 17:32
Фото: unsplash.com
Жители Ростова массово отравились едой из наборов с правильным питанием, тем временем сити-менеджер Логвиненко отчитался о росте зарплат горожан, а в Волгодонске детям предложили отправить открытки с изображением эсэсовца в зону СВО.

Неправильные правильные продукты

Следственный комитет России по Ростовской области начал проверку по факту массового отравления ростовчан едой из наборов правильного питания. О происшествии стало известно 14 февраля.

Всего случаев отравления выявлено 20. Поставщиком наборов с готовым рационом правильного питания является компания GoodFood. У отравившихся наблюдаются симптомы заражения сальмонеллезом.

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной отравления и госпитализации ростовчан. По результатам их проверки будет выдана правовая оценка произошедшего.

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Рост зарплат

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил о росте средней заработной платы в городе в 2022 году. Сейчас, по его словам, она составляет 48,5 тысячи рублей.

Годом ранее средний заработок ростовчан равнялся меньшей сумме — 43,9 тысячи рублей.

В целом, в сравнении с прошлым годом заработные платы местных жителей в Ростове стали больше на 10,6%. Уровень безработицы снизился практически вдвое и составляет сейчас 0,3%.

Средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тыс рублей
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Опасные послания

Скандал разгорелся в школе №18 Волгодонска Ростовской области. Поводом для него стали шаблоны для открыток к 23 февраля.

Известно, что сами открытки предназначались для военнослужащих, в том числе участвующих в спецоперации. Школьники должны были написать на них свои послания и поздравительные слова.

Шаблоны подготовила одна из учительниц. На карточке была подпись «С Днем защитника Отечества, солдат!», рядом находилось разлинованное поле для текста, а также фото неизвестного военного.

Его изображение смутило родителей школьников. Загрузив его в интернет, они выяснили, что фото сделано в 1944 году на границе Бельгии и Франции. Сам солдат является рядовым войск СС гитлеровской Германии Арно Функе.

После поднятой шумихи руководство школы попросило прощения у родителей и детей, объяснив ситуацию ошибкой педагога. Та якобы взяла фото из интернета, не проверив национальность изображенного военнослужащего.

К счастью, сами послания в зону СВО отправлены не были. Поэтому школа пообещала исправить ситуацию и переделать шаблон открытки.

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