Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Следственный комитет России по Ростовской области начал проверку по факту массового отравления ростовчан едой из наборов правильного питания. О происшествии стало известно 14 февраля.
Всего случаев отравления выявлено 20. Поставщиком наборов с готовым рационом правильного питания является компания GoodFood. У отравившихся наблюдаются симптомы заражения сальмонеллезом.
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной отравления и госпитализации ростовчан. По результатам их проверки будет выдана правовая оценка произошедшего.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил о росте средней заработной платы в городе в 2022 году. Сейчас, по его словам, она составляет 48,5 тысячи рублей.
Годом ранее средний заработок ростовчан равнялся меньшей сумме — 43,9 тысячи рублей.
В целом, в сравнении с прошлым годом заработные платы местных жителей в Ростове стали больше на 10,6%. Уровень безработицы снизился практически вдвое и составляет сейчас 0,3%.
Скандал разгорелся в школе №18 Волгодонска Ростовской области. Поводом для него стали шаблоны для открыток к 23 февраля.
Известно, что сами открытки предназначались для военнослужащих, в том числе участвующих в спецоперации. Школьники должны были написать на них свои послания и поздравительные слова.
Шаблоны подготовила одна из учительниц. На карточке была подпись «С Днем защитника Отечества, солдат!», рядом находилось разлинованное поле для текста, а также фото неизвестного военного.
Его изображение смутило родителей школьников. Загрузив его в интернет, они выяснили, что фото сделано в 1944 году на границе Бельгии и Франции. Сам солдат является рядовым войск СС гитлеровской Германии Арно Функе.
После поднятой шумихи руководство школы попросило прощения у родителей и детей, объяснив ситуацию ошибкой педагога. Та якобы взяла фото из интернета, не проверив национальность изображенного военнослужащего.
К счастью, сами послания в зону СВО отправлены не были. Поэтому школа пообещала исправить ситуацию и переделать шаблон открытки.