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В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м

15 февраля 2023, 05:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водители автобусов перестали останавливаться на остановке из-за произошедшей здесь аварии, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об остановке «6-я Кольцевая» на проспекте Стачки. По словам пассажиров, водители проезжают мимо, из-за чего люди не могут вовремя попасть на работу.

«Здесь в 2020 году водитель маршрутки снес остановочный комплекс. Прошло уже почти 3 года, а конструкцию до сих не восстановили. Из-за этого водители просто проезжают мимо», — написала автор.

Ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров
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Она добавила, что количество пассажиров в салоне роли не играет. Ростовчанка попросила восстановить остановку и провести беседы с водителями на маршрутах № 98, 40, 55, 67.

Ранее ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров.

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