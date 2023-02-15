Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Речь идет об остановке «6-я Кольцевая» на проспекте Стачки. По словам пассажиров, водители проезжают мимо, из-за чего люди не могут вовремя попасть на работу.
«Здесь в 2020 году водитель маршрутки снес остановочный комплекс. Прошло уже почти 3 года, а конструкцию до сих не восстановили. Из-за этого водители просто проезжают мимо», — написала автор.
Она добавила, что количество пассажиров в салоне роли не играет. Ростовчанка попросила восстановить остановку и провести беседы с водителями на маршрутах № 98, 40, 55, 67.
Ранее ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров.