Травмы были настолько серьезными, что спасти пенсионерку не удалось, она скончалась на месте.

Трагические происшествие случилось в Шахтах 15 февраля. Машина хлебовозки, двигаясь задним ходом во дворе дома №2а на улице Благотворной, сбила 64-летнюю женщину.

Глава молодежного парламента Ростовской области попала в страшное ДТП под Краснодаром

Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.

Правоохранительные органы пока продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.

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