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Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Ростовской области хлебовозка насмерть сбила пенсионерку

15 февраля 2023, 17:11
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области 64-летняя женщина погибла в ДТП с участием хлебовозки, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Сюжет
Дтп

Трагические происшествие случилось в Шахтах 15 февраля. Машина хлебовозки, двигаясь задним ходом во дворе дома №2а на улице Благотворной, сбила 64-летнюю женщину.

Травмы были настолько серьезными, что спасти пенсионерку не удалось, она скончалась на месте.

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Правоохранительные органы пока продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.

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#Алина Заярная#Дтп#Происшествие#Происшествия#Транспорт#Новости#Ростовская область#Шахты
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