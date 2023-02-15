Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Трагические происшествие случилось в Шахтах 15 февраля. Машина хлебовозки, двигаясь задним ходом во дворе дома №2а на улице Благотворной, сбила 64-летнюю женщину.
Травмы были настолько серьезными, что спасти пенсионерку не удалось, она скончалась на месте.
Правоохранительные органы пока продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.