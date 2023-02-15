Во вторник, 14 февраля, стало известно, что комитет донского парламента по строительству приступил к обсуждениям местного закона о градостроительной деятельности. В частности внимание комитета было обращено на 17-ую статью, которая определяет случаи, когда допустимы корректировка и изменения генерального плана. Обычно это случаи, когда необходимо изменить планировку территории из-за строительства транспортно-пересадочных узлов или изменений дорожной сети города.