Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Во вторник, 14 февраля, стало известно, что комитет донского парламента по строительству приступил к обсуждениям местного закона о градостроительной деятельности. В частности внимание комитета было обращено на 17-ую статью, которая определяет случаи, когда допустимы корректировка и изменения генерального плана. Обычно это случаи, когда необходимо изменить планировку территории из-за строительства транспортно-пересадочных узлов или изменений дорожной сети города.
Сейчас участники комитета предлагают расширить перечень оснований для корректировки, добавив решение о комплексном развитии территории. Это позволит оперативнее вносить изменения в генплан, а потому изменения собираются рассмотреть уже 16 февраля.
Напомним, в октябре в Ростове обещали разработать дизайн-код города до конца 2022 года.