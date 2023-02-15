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В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки

15 февраля 2023, 06:25
Фото: User:Centurion198/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
В Ростовской области рассмотрят изменение закона о градостроительной деятельности, который позволит менять генеральный план ради комплексного развития и застройки территорий, сведениями об этом поделилась пресс-служба Заксобрания региона.

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что комитет донского парламента по строительству приступил к обсуждениям местного закона о градостроительной деятельности. В частности внимание комитета было обращено на 17-ую статью, которая определяет случаи, когда допустимы корректировка и изменения генерального плана. Обычно это случаи, когда необходимо изменить планировку территории из-за строительства транспортно-пересадочных узлов или изменений дорожной сети города.

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Сейчас участники комитета предлагают расширить перечень оснований для корректировки, добавив решение о комплексном развитии территории. Это позволит оперативнее вносить изменения в генплан, а потому изменения собираются рассмотреть уже 16 февраля.

Напомним, в октябре в Ростове обещали разработать дизайн-код города до конца 2022 года.

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