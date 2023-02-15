Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Всего в минувшем году поступили 44,9 тысячи заявлений. Это больше, чем за 2020 и 2021 годы.
Почти 24% дел были связаны с банкротством. Поступили 9,8 тысячи заявлений с требованием признать несостоятельными граждан. В 2021 году их было 7 тысяч, в 2020 году — 4,8 тысячи.
Зато число заявлений о банкротстве предпринимателей наоборот снизилось. В 2022 году их оказалось более 200.
За этот период к производству приняли 41,5 тысячи заявлений. За год успели рассмотреть 39 тысяч дел.
Ранее стало известно, что сына бывшего вице-губернатора в Ростовской области Швалева начали банкротить.