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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

В Ростовской области выросло количество исков о банкротстве граждан в 2022 году

15 февраля 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Ростовской области выросло количество исков о банкротстве граждан в 2022 году
В Ростовской области в 2022 году увеличилось количество переданных исков о банкротстве по сравнению с 2021 годом, сообщили в арбитражном суде.

Всего в минувшем году поступили 44,9 тысячи заявлений. Это больше, чем за 2020 и 2021 годы.

Почти 24% дел были связаны с банкротством. Поступили 9,8 тысячи заявлений с требованием признать несостоятельными граждан. В 2021 году их было 7 тысяч, в 2020 году — 4,8 тысячи.

Сына бывшего вице-губернатора в Ростовской области Швалева начали банкротить
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Зато число заявлений о банкротстве предпринимателей наоборот снизилось. В 2022 году их оказалось более 200. 

За этот период к производству приняли 41,5 тысячи заявлений. За год успели рассмотреть 39 тысяч дел. 

Ранее стало известно, что сына бывшего вице-губернатора в Ростовской области Швалева начали банкротить.

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