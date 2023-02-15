Продавец сообщил, что птицефабрика действующая и соответствует всем ветеринарным и санитарным требованиям, а на территории есть четыре корпуса для содержания 616 тысяч кур-несушек и еще четыре корпуса, рассчитанных на размещение 172 тысяч цыплят-бройлеров. На территории предприятия есть собственный яйцесклад площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, а также убойный цех на 2,48 тысячи «квадратов». Все это укомплектовано голландским и немецким птицеводческим оборудованием, в том числе системами яйцесбора, транспортировки яиц, климат-контроля и удаления помета.