Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В пятницу, 10 февраля, в Белокалитвинском районе Ростовской области выставили на продажу имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская», которая была основана в 1930 году.
Продавец сообщил, что птицефабрика действующая и соответствует всем ветеринарным и санитарным требованиям, а на территории есть четыре корпуса для содержания 616 тысяч кур-несушек и еще четыре корпуса, рассчитанных на размещение 172 тысяч цыплят-бройлеров. На территории предприятия есть собственный яйцесклад площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, а также убойный цех на 2,48 тысячи «квадратов». Все это укомплектовано голландским и немецким птицеводческим оборудованием, в том числе системами яйцесбора, транспортировки яиц, климат-контроля и удаления помета.
Также птицефабрика владеет собственной землей, инкубаторами, цехами по производству яичного порошка, складами корма и большим объемом оборудования. За все предприятие и оборудование продавец запросил 900 миллионов рублей.
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