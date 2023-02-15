rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Ростовской области выставили на продажу птицефабрику за 900 млн рублей

15 февраля 2023, 11:06
Фото: Аvitо
В Белокалитвинском районе Ростовской области выставили на продажу птицефабрику по производству мяса и яиц за 900 миллионов рублей, сведения об этом появились на бесплатной площадке объявлений о продаже.

В пятницу, 10 февраля, в Белокалитвинском районе Ростовской области выставили на продажу имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская», которая была основана в 1930 году.

Продавец сообщил, что птицефабрика действующая и соответствует всем ветеринарным и санитарным требованиям, а на территории есть четыре корпуса для содержания 616 тысяч кур-несушек и еще четыре корпуса, рассчитанных на размещение 172 тысяч цыплят-бройлеров. На территории предприятия есть собственный яйцесклад площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, а также убойный цех на 2,48 тысячи «квадратов». Все это укомплектовано голландским и немецким птицеводческим оборудованием, в том числе системами яйцесбора, транспортировки яиц, климат-контроля и удаления помета.

Сотрудника птицефабрики осудили за отравление 148 детей сальмонеллой в Батайске
Узнать подробнее

Также птицефабрика владеет собственной землей, инкубаторами, цехами по производству яичного порошка, складами корма и большим объемом оборудования. За все предприятие и оборудование продавец запросил 900 миллионов рублей.

Ранее дончане одобрили массовую проверку предприятий, занятых в сфере производства молочной продукции.

Читайте также:
Старейшую птицефабрику в Ростовской области выставили на продажу за 900 млн рублейВ Ростовской области запустят производство баранины на разорившейся птицефабрикеВ пожаре на птицефабрике в Ростовской области заживо сгорели 10 тысяч птиц
#Производство#Продажа#Продукты#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Белая Калитва#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году
Вчера, 18:25
В Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки
Сегодня, 06:25
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Сегодня, 05:36
Боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации
Сегодня, 05:12
В Ростовской области стали в два раза больше производить вина с 2022 года
Сегодня, 04:41
Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
Сегодня, 06:27