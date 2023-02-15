Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Во вторник, 14 февраля, рядом с хутором Опенки Пролетарского района Ростовской области инспекторы зафиксировали факт массовой гибели уток-крякв. В ведомстве рассказали, что от погибших уток забрали пробы материалов, чтобы выяснить причины гибели водоплавающих птиц с помощью анализа в лаборатории.
В настоящий момент на территории района усилили мониторинговые мероприятия по поискам других погибших уток и животных с атипичным поведением, потенциально способных быть распространителями опасных болезней.
«Вопрос остается на контроле Минприроды области», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области не смогли найти мертвых зайцев.