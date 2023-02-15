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В Ростовской области зафиксировали массовую гибель уток-крякв 14 февраля

15 февраля 2023, 09:53
Фото: Jon Sullivan/cc0/wiki
В Ростовской области зафиксировали массовую гибель уток-крякв 14 февраля
В Пролетарском районе Ростовской области обнаружили погибших уток-крякв, подробностями поделились в пресс-службе Минприроды региона.

Во вторник, 14 февраля, рядом с хутором Опенки Пролетарского района Ростовской области инспекторы зафиксировали факт массовой гибели уток-крякв. В ведомстве рассказали, что от погибших уток забрали пробы материалов, чтобы выяснить причины гибели водоплавающих птиц с помощью анализа в лаборатории.

Минприроды опровергло массовую гибель уток в Ростовской области
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В настоящий момент на территории района усилили мониторинговые мероприятия по поискам других погибших уток и животных с атипичным поведением, потенциально способных быть распространителями опасных болезней.

«Вопрос остается на контроле Минприроды области», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области не смогли найти мертвых зайцев.

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