Во вторник, 14 февраля, рядом с хутором Опенки Пролетарского района Ростовской области инспекторы зафиксировали факт массовой гибели уток-крякв. В ведомстве рассказали, что от погибших уток забрали пробы материалов, чтобы выяснить причины гибели водоплавающих птиц с помощью анализа в лаборатории.