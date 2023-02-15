Канал «Ростов Вкурсе» опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина, облаченный в казачью форму, исполняет фланкировку саблей под композицию «Ойся ты ойся» 14 февраля. Мужчина стоял на крыше черного автомобиля, припаркованного на улице Советской, размахивая саблей, привлекая внимание прохожих и водителей.