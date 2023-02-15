Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Канал «Ростов Вкурсе» опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина, облаченный в казачью форму, исполняет фланкировку саблей под композицию «Ойся ты ойся» 14 февраля. Мужчина стоял на крыше черного автомобиля, припаркованного на улице Советской, размахивая саблей, привлекая внимание прохожих и водителей.
Тем временем, сообщается, что руководитель шахтинского отделения КДМО «Донцы» Виталий Голотвин не признал в неизвестном «танцоре» члена «Александровск-Грушевского» казачьего общества и назвал это провокацией.
В это же время шахтинцы посчитали выступление последствием употребления запрещенных веществ, а другие предположили, что неизвестный мужчина пытался покрасоваться.
«Может захотел покрасоваться, а может ему было скучно, и он решил устроить выступление и повеселиться», — предположили горожане.
Ранее эксперт рассказал о новогодних традициях донских казаков.