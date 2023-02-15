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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

В Шахтах ряженый казак устроил танцы с саблей на крыше автомобиля

15 февраля 2023, 11:20
Фото: ТГ канал Vkurserostov
В Шахтах ряженый казак устроил танцы с саблей на крыше автомобиля
В Шахтах ряженый в казака мужчина продемонстрировал фланкировку саблей на крыше автомобиля, видео появилось в одном из Telegram-каналов.

Канал «Ростов Вкурсе» опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина, облаченный в казачью форму, исполняет фланкировку саблей под композицию «Ойся ты ойся» 14 февраля. Мужчина стоял на крыше черного автомобиля, припаркованного на улице Советской, размахивая саблей, привлекая внимание прохожих и водителей.

Тем временем, сообщается, что руководитель шахтинского отделения КДМО «Донцы» Виталий Голотвин не признал в неизвестном «танцоре» члена «Александровск-Грушевского» казачьего общества и назвал это провокацией.

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В это же время шахтинцы посчитали выступление последствием употребления запрещенных веществ, а другие предположили, что неизвестный мужчина пытался покрасоваться.

«Может захотел покрасоваться, а может ему было скучно, и он решил устроить выступление и повеселиться», — предположили горожане.

Ранее эксперт рассказал о новогодних традициях донских казаков.

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