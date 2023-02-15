В зоне землетрясений в Турции находят очаги опасных инфекций

Специалисты говорят, что в регионах с разрушенной инфраструктурой, где есть проблемы с водой и соблюдением санитарных норм, будут активно развиваться желудочно-кишечные болезни, ОРВИ, возможно появление новых штаммов коронавируса. При этом размывание разрушенных скотомогильников приведет к выходу наружу спор сибирской язвы.