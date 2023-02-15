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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В зоне землетрясений в Турции находят очаги опасных инфекций

Сегодня, 07:18
В результате землетрясений в Турции возникают очаги таких опасных инфекций как холера, гепатит и сибирская язва.

Как передают “Известия”, ученые-инфекционисты предупредили об опасности распространения заболеваний не только в местах стихийного бедствия, но и по всей планете.

Специалисты говорят, что в регионах с разрушенной инфраструктурой, где есть проблемы с водой и соблюдением санитарных норм, будут активно развиваться желудочно-кишечные болезни, ОРВИ, возможно появление новых штаммов коронавируса. При этом размывание разрушенных скотомогильников приведет к выходу наружу спор сибирской язвы.

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