В зоне землетрясений в Турции находят очаги опасных инфекций

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как передают “Известия”, ученые-инфекционисты предупредили об опасности распространения заболеваний не только в местах стихийного бедствия, но и по всей планете.
Специалисты говорят, что в регионах с разрушенной инфраструктурой, где есть проблемы с водой и соблюдением санитарных норм, будут активно развиваться желудочно-кишечные болезни, ОРВИ, возможно появление новых штаммов коронавируса. При этом размывание разрушенных скотомогильников приведет к выходу наружу спор сибирской язвы.