Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Служба занятости населения Ростовской области рассматривает возможность резкого скачка безработицы. Причиной ему послужит отложенное влияние санкций стран Запада.
Власти уточняют, что в 2022 году массовых увольнений удалось избежать, экономика региона выстояла. Более того, зафиксирован абсолютный минимум безработицы — 0,5%.
Однако западные аналитики утверждают, что санкции не сработали из-за их отложенного эффекта. Чиновники службы занятости населения считают, что эти риски, действительно, нельзя не учитывать. Если этот сценарий окажется правдивым, то к концу текущего года уровень безработицы возрастет в два раза, а число самих безработных увеличится на десять тысяч человек.
Уточняется, что сейчас чиновники разрабатывают превентивные меры для стабилизации ситуации на рынке труда.
Напомним, ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявлял об уменьшении безработицы в городе в два раза в 2022 году.