Однако западные аналитики утверждают, что санкции не сработали из-за их отложенного эффекта. Чиновники службы занятости населения считают, что эти риски, действительно, нельзя не учитывать. Если этот сценарий окажется правдивым, то к концу текущего года уровень безработицы возрастет в два раза, а число самих безработных увеличится на десять тысяч человек.