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Published Сегодня, 15:12

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Updated Сегодня, 15:14

Власти Ростовской области заявили о росте уровня безработицы вдвое из-за санкций

15 февраля 2023, 15:12
Фото: 1MI
В Ростовской области не исключают роста безработицы из-за санкций Запада, рассказали в правительстве региона.

Служба занятости населения Ростовской области рассматривает возможность резкого скачка безработицы. Причиной ему послужит отложенное влияние санкций стран Запада.

Власти уточняют, что в 2022 году массовых увольнений удалось избежать, экономика региона выстояла. Более того, зафиксирован абсолютный минимум безработицы — 0,5%.

Однако западные аналитики утверждают, что санкции не сработали из-за их отложенного эффекта. Чиновники службы занятости населения считают, что эти риски, действительно, нельзя не учитывать. Если этот сценарий окажется правдивым, то к концу текущего года уровень безработицы возрастет в два раза, а число самих безработных увеличится на десять тысяч человек.

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Уточняется, что сейчас чиновники разрабатывают превентивные меры для стабилизации ситуации на рынке труда.

Напомним, ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявлял об уменьшении безработицы в городе в два раза в 2022 году.

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#Безработица#Общество#Экономика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Логвиненко#Алексей Логвиненко#Алина Заярная
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